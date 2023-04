Fachtagung zum Windkraft-Ausbau beginnt

Der Ausbau der Windkraft-Nutzung in Mecklenburg-Vorpommern kommt - anders als im Nachbarland Schleswig-Holstein - nur schleppend voran. Der Landesverband für Erneuerbare Energien beklagt einen anhaltenden Genehmigungsstau und will auf einer Fachtagung am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin mit Politikern über Möglichkeiten zur Beschleunigung beraten.

Vom angekündigten Richtungswechsel in den zuständigen Behörden sei bislang nichts zu spüren, kritisierte Verbandsvorstand Johann-Georg Jaeger. Nach seinen Angaben befinden sich derzeit etwa 1000 Windkraft-Anlagen in der Bearbeitung. Im ersten Quartal 2023 wurden laut Bundesverband Windenergie zwölf neue Windräder genehmigt. In Schleswig-Holstein, das auch im Vorjahr beim Ausbau der Ökostrom-Produktion deutlich mehr Tempo machte, wurden im gleichen Zeitraum 71 neue Anlagen genehmigt.

