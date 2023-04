Buchhalterin wegen Vorwurfs der Untreue vor Gericht

Akten liegen vor einem Prozess in einem Gericht auf dem Tisch.

Wegen des Vorwurfs der besonders schweren Untreue muss sich eine 59-jährige Frau von Dienstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war sie als freiberufliche Buchhalterin für ein Schweriner Unternehmen tätig. Laut Anklage soll sie zwischen 2014 und 2017 von den Firmenkonten etwa 311.000 Euro für sich abgezweigt haben. Dazu habe sie Zahlungsanweisungen auf ihr Konto in Sammelüberweisungen für Warenlieferungen verschleiert.