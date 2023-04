Beirat soll Regierung bei Traditionswahrung beraten

Der langjährige Teterower Bürgermeister Reinhard Dettmann, der Rostocker Germanistik-Professor Andreas Bieberstedt und die Niederdeutsch-Autorin Susanne Bliemel gehören dem neuen Beirat für Heimatpflege und Niederdeutsch an. Das siebenköpfige Gremium, das am Montag in Schwerin erstmals zusammenkam, soll die Landesregierung künftig in Fragen der Traditionswahrung beraten. „Wir wollen das Heimatgefühl stärken. Dazu gehört auch, die Sprache als einen Teil der eigenen Identität zu fördern und gerade junge Menschen das Plattdeutsche wieder näher zu bringen“, erklärte Kulturministerin Bettina Martin (SPD).