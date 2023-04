Lagus veröffentlicht letzten Corona-Bericht

Rostock (dpa/mv). Einst bestimmte er über Ausgangssperren und Maskenpflichten und beherrschte die Schlagzeilen - nun wird der Corona-Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) eingestellt. Am Montag veröffentlichte das Lagus die letzte Ausgabe. Damit ende nach mehr als drei Jahren die spezielle Berichterstattung zu einer einzelnen meldepflichtigen Erkrankung, hieß es von der Behörde. Die Infektion bleibe meldepflichtig. Entsprechende Zahlen erschienen künftig im epidemiologischen Wochenbericht des Lagus.

Für MV sei am 4. März 2020 die erste Corona-Infektion bestätigt worden. Ab 1. April erschien dann täglich im Internet der Lagebericht. Die Angaben wurden mit der Zeit zunehmend verfeinert, zeigten Hospitalisierungsinzidenz, Altersverteilung, mit Aufschlüsselungen nach Impfstatus sowie nach Gebietskörperschaften oder die Verstorbenen-Statistik.

Viele Höchstwerte stammten den Angaben zufolge vom März vergangenen Jahres. So war der 23. März 2022 mit 9180 Neuinfektionen der Tag mit den meisten gemeldeten laborbestätigten neuen Fällen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gab es laut Lagus am 19. März 2022 mit einem Wert von 2490 gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner. Die meisten Sterbefälle (28) wurden am 28. März 2022 übermittelt.

Mit dem Abflauen der Pandemie habe man zunächst auf die Berichte am Wochenende verzichtet und danach nur noch wöchentlich berichtet. Der Erste Direktor des Lagus, Heiko Will, dankte den Beschäftigten im Lagus, in den Gesundheitsämtern, in den Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboren und allen anderen, die zum Bericht beigetragen haben.

Am Montag wurde die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit 37,8 angegeben.

