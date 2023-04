Überfall auf Spielothek: Polizei nimmt Mann fest

Die Polizei hat einen 35-Jährigen im Zusammenhang mit einem Überfall auf eine Spielothek in Schwerin festgenommen. Der Mann sei nach einer Fahndung des Landeskriminalamtes MV in Sachsen-Anhalt von der dortigen Polizei am vergangenen Mittwoch festgenommen und überführt worden, teilte die Polizei in Schwerin am Montag mit. Das Amtsgericht habe daraufhin Untersuchungshaft angeordnet.