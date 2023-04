Vater soll Kind getötet haben: Anklage nach zehn Jahren

Zehn Jahre nach dem lange vertuschten Tod eines Kindes in Schwerin kommt der Fall nun vor Gericht. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in der Landeshauptstadt mitteilte, erhob sie wegen Mordverdachts Anklage gegen den heute 50 Jahre alten Vater. Er soll im Januar 2013 seinen damals knapp drei Jahre alten Sohn in einem Auto in einem Waldstück bei Schwerin erstickt haben. Als Grund gab die Ermittlungsbehörde an, das Kind habe der Lebensplanung des Mannes im Wege gestanden.