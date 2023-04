Göttingen fordert Seawolves „Unglaublich schwierige Aufgabe“

Nach 28 Spieltagen in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves 13 Siege auf dem Konto. Nummer 14 soll am Dienstag (19.00 Uhr) gegen die BG Göttingen folgen. Allerdings trifft die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held nicht nur auf einen Playoff-Kandidaten, sondern hat den Heimvorteil in der bisherigen Saison auch gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht immer nutzen können. Vielmehr stehen nach bislang 14 Partien in der Stadthalle lediglich fünf Erfolge auf der Habenseite des Aufsteigers.

Rostock (dpa/mv). Nach 28 Spieltagen in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves 13 Siege auf dem Konto. Nummer 14 soll am Dienstag (19.00 Uhr) gegen die BG Göttingen folgen. Allerdings trifft die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held nicht nur auf einen Playoff-Kandidaten, sondern hat den Heimvorteil in der bisherigen Saison auch gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht immer nutzen können. Vielmehr stehen nach bislang 14 Partien in der Stadthalle lediglich fünf Erfolge auf der Habenseite des Aufsteigers.

Damit gegen Göttingen der sechste Erfolg perfekt gemacht wird und das Team damit dem Ziel Klassenverbleib einen großen Schritt näher kommt, müsse seine Mannschaft daher eine sehr gute Leistung bringen, betonte Held. Der 34-Jährige stellte aber auch klar: „Göttingen hat gezeigt, dass es auch Top-Teams der Liga schlagen kann. Uns erwartet eine unglaublich schwierige Aufgabe.“

Dementsprechend kündigte der Rostocker Coach an, dass man mit derselben Intensität und Mentalität wie gegen Heidelberg an die Sache herangehen werde. Die Partie bei den Academics am vergangenen Freitag hatten die Sesawolves zwar mit 75:78 verloren, doch Held meinte: „Wir haben vieles richtig gemacht, auf einem sehr hohen Niveau verteidigt. Am Ende hatten wir die Chance auf den Sieg, haben dann aber zum Teil gute Würfe nicht getroffen. Daran sieht man, dass wir auch das notwendige Quäntchen Glück brauchen, um Spiele zu gewinnen.“

