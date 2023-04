Ein 16-Jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall nahe Userin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt. Er war am Samstagabend auf in einer Rechtskurve der L25 gestürzt und in die Leitplanke gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die L25 wurde für eine Stunde gesperrt.