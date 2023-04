2. Bundesliga 0:3 in Paderborn: Rostock unter Schwartz weiter sieglos

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist auch im dritten Anlauf unter dem neuen Trainer Alois Schwartz leer ausgegangen. Die Mecklenburger unterlagen am Samstag beim SC Paderborn mit 0:3 (0:0) und bleiben dadurch Tabellen-Vorletzter vier Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. Nach einer Roten Karte für Lukas Scherff in der 27. Minute musste der Abstiegskandidaten über eine Stunde lang in Unterzahl agieren.