Seawolves-Coach trotz Niederlage „nicht unzufrieden“

Zehn schlechte Minuten haben die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga um den möglichen Sieg bei den MLP Academics Heidelberg gebracht. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Cheftrainer Christian Held nach der 75:78 (43:33)-Niederlage am Freitagabend: „Im dritten Viertel hatten wir Probleme, sie zu verteidigen und haben sie da reingelassen, wo wir sie nicht reinlassen wollten. Dann waren sie sofort wieder im Spiel und starten das Viertel mit einem 10:0-Lauf. So will man nicht aus der Halbzeit kommen.“

Rostock (dpa/mv). Zehn schlechte Minuten haben die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga um den möglichen Sieg bei den MLP Academics Heidelberg gebracht. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Cheftrainer Christian Held nach der 75:78 (43:33)-Niederlage am Freitagabend: „Im dritten Viertel hatten wir Probleme, sie zu verteidigen und haben sie da reingelassen, wo wir sie nicht reinlassen wollten. Dann waren sie sofort wieder im Spiel und starten das Viertel mit einem 10:0-Lauf. So will man nicht aus der Halbzeit kommen.“

So hatten die Seawolves innerhalb von nur etwas mehr als zwei Minuten ihre klare Pausen-Führung verspielt und fanden bis zum Ende des Spielabschnittes auch nicht mehr richtig in die Partie. Zwar gelang es den Mecklenburgern dann im Schlussviertel, das Ergebnis kurzzeitig noch einmal zu drehen, doch in der Endphase behielt Heidelbergs Maximilian Ugrai bei zwei Freiwürfen die Nerven. Es hätte in den dann noch verbleibenden neun Sekunden eines Dreiers der Rostocker bedurft, um zum Ausgleich zu kommen und damit die Verlängerung zu erzwingen. Doch JeQuan Lewis misslang der Versuch.

„Am Ende muss man sagen: Hut ab, dass sie jeden Big Shot, den sie kriegen, auch treffen“, stellte Held anschließend mit Blick auf den Gastgeber fest und ergänzte: „Trotzdem bin ich nicht unzufrieden mit der Leistung, die wir heute über lange Strecken gezeigt haben.“

In der Tabelle weist der Aufsteiger trotz der Niederlage immer noch ein Polster von sechs Siegen auf den Tabellen-17. Frankfurt auf. Der Abstiegskandidat hat allerdings noch sieben Partien vor sich und liegt im direkten Vergleich vor den Seawolves.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern