Ehrenamtsmessen: Besucher in Neubrandenburg und Stralsund

Neubrandenburg (dpa/mv). Nach coronabedingter Zwangspause können sich Vereine, Hilfsorganisationen und Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern wieder bei Ehrenamtsmessen einem breiten Publikum vorstellen und um neue Mitstreiter werben. Die Organisatoren hoffen schon zum Auftakt am Samstag (10.00) Uhr auf viel Zuspruch. Zur offiziellen Eröffnung der Reihe in Neubrandenburg werden fast 50 Aussteller ihre Arbeit präsentieren, hieß es vom DRK-Landesverband.

Die Messe in Stralsund bietet am gleichen Tag zunächst Foren und ab dem Mittag auch Informationen an Ständen im Rathauskeller und auf dem Marktplatz. Bis Anfang Mai folgen drei weitere Ehrenamtsmessen in Bad Doberan, Pasewalk und Wismar. Nach Angaben des Sozialministeriums sind Menschen aller Altersgruppen landesweit in rund 12.700 Vereinen, Selbsthilfegruppen und Zusammenschlüssen aktiv.

