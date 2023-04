Schweriner Doppelhaushalt ohne Sparauflagen genehmigt

Die Haushaltssanierung der hoch verschuldeten Landeshauptstadt Schwerin kommt voran. Das Innenministerium habe erstmals seit vielen Jahren den Etat der Stadt ohne Sparauflagen genehmigt, teilte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Freitag mit. Es handele sich um den Doppelhaushalt 2023/2024. Dieser sehe 370 Millionen Euro laufende Aufwendungen vor, das meiste davon (264 Millionen Euro) für soziale Leistungen. Hinzu kämen fast 100 Millionen Euro für die Kindertagesbetreuung. Investiert werden sollen mehr als 140 Millionen Euro, darunter in Schulen, Brücken, Straßen, Radwege und ein Radsportzentrum. Als neue soziale Leistung sollen Kinder in den Klassenstufen fünf und sechs ein kostenloses Schülerticket bekommen.