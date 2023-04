Wohngeld online beantragen jetzt flächendeckend möglich

Seit dieser Woche können Wohngeldanträge in nahezu allen Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns digital gestellt werden. Das teilte das Innenministerium in Schwerin am Freitag mit.

Noch gebe es zwei verschiedene Varianten, aber das werde sich ändern. Vielerorts sei es der Antrag aus Schleswig-Holstein, in anderen Kommunen ein von einem Zweckverband in MV entwickelter Antrag, erklärte Innenminister Christian Pegel (SPD). Auf lange Sicht soll überall der Antrag verwendet werden, den Schleswig-Holstein im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland für alle Bundesländer entworfen hat. Pegel ist innerhalb der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns für die Digitalisierung zuständig.

Mit der Wohngeldreform des Bundes, die am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, sind die Einkommensgrenzen für den Bezug von Wohngeld deutlich gestiegen. Viele Menschen, die vorher keinen Anspruch hatten, können jetzt Wohngeld erhalten, wie das Ministerium informierte. Der Kreis der Anspruchsberechtigten im Nordosten dürfte sich nach Schätzungen aus Pegels Haus verdreifacht haben. Im Jahr 2022 erhielten den Angaben zufolge rund 22.000 Haushalte in MV Wohngeld. Knapp 45 Millionen Euro seien ausgezahlt worden.

Nach Vorgaben des Bundes sollte eigentlich bis Ende 2022 ein Großteil aller Verwaltungsdienstleistungen digital möglich sein. Dieses Ziel wurde in Mecklenburg-Vorpommern nicht erreicht. Der bundesweite Gesamtkatalog umfasst den Angaben nach rund 6500 Angebote, wobei 4000 auf Land und Kommunen entfallen. Im Herbst 2022 waren in MV aber erst 224 Verwaltungsdienstleistungen online über das zentrale MV-Serviceportal des Landes möglich. Wie viele es aktuell sind, wurde nicht mitgeteilt.

