Ehrenamtsmessen-Neustart in Neubrandenburg und Stralsund

Die Organisatoren der Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern erhoffen sich nach der Corona-Zwangspause einen erfolgreichen Neustart mit vielen interessierten Besuchern. Beim offiziellen Auftakt der Reihe am Samstag in Neubrandenburg stellen fast 50 Vereine, Hilfsorganisationen und regionale Initiativen ihre Arbeit vor, wie ein Sprecher des DRK-Landesverbandes am Freitag in Schwerin sagte. Wegen der Vielzahl der Angebote gebe es Informationsstände nicht nur im Haus der Kultur und Bildung, sondern auch auf dem Marktplatz davor. Ebenfalls am Samstag ist die Stadt Stralsund Gastgeberin einer Ehrenamtsmesse, bis Anfang Mai folgen drei weitere in Bad Doberan, Pasewalk und Wismar.