Regionalkonferenzen zum Landes-Klimaschutzgesetz: Auftakt

Zum Auftakt der Regionalkonferenzen zum künftigen Klimaschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommerns haben am Donnerstag in Grimmen etwa 70 Menschen die Gelegenheit genutzt, ihre Ideen und Vorstellungen dazu in die Debatte einzubringen. Der Diskussion war nach Angaben der Organisatoren ein Workshop mit Fachleuten zum Reformbedarf in den Bereichen Strom und Mobilität vorausgegangen. Bis Ende April folgen noch Bürgerforen in Wismar, Friedland und Ludwigslust.