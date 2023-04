Playoff-Viertelfinale: SSC-Coach warnt vor Münster

Auf ein Rechenspiel brauchen sich die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin vor dem zweiten Duell im Playoff-Viertelfinale am Samstag (19.30 Uhr) beim USC Münster gar nicht erst einlassen. Trotz des 3:0-Erfolges am vergangenen Samstag im ersten Aufeinandertreffen der Serie „Best of three“ würde der Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski eine 2:3-Niederlage nicht zum Weiterkommen reichen. Im Gegensatz zur Hauptrunde gibt es für den Verlierer bei diesem Ausgang keinen Punkt. Es zählt nur der Sieg. Ansonsten muss die Entscheidung am Dienstag (18.00 Uhr) kommender Woche in Schwerin im dritten Aufeinandertreffen beider Teams fallen.