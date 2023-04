Rostock-Warnemünde startet in die Kreuzfahrtsaison

Am Wochenende nimmt die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde Fahrt auf. Bereits am Freitag wird die „Aidadiva“ erwartet, die am Morgen anlegen und am Abend mit den ersten Warnemünder Kreuzfahrtgästen des Jahres in See stechen soll. Wie der Hafenbetreiber Rostock Port am Donnerstag mitteilte, soll am Samstag die „Balmoral“ einer englischen Reederei mit den ersten internationalen Gästen der Saison anlegen. Am Sonntag ist ein Doppeleinlauf der „Aidamar“ und „Aidasol“ geplant. Bis zum Auslaufen der Schiffe am Abend soll es am Neuen Strom eine Party geben.

Rostock (dpa/mv). Am Wochenende nimmt die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde Fahrt auf. Bereits am Freitag wird die „Aidadiva“ erwartet, die am Morgen anlegen und am Abend mit den ersten Warnemünder Kreuzfahrtgästen des Jahres in See stechen soll. Wie der Hafenbetreiber Rostock Port am Donnerstag mitteilte, soll am Samstag die „Balmoral“ einer englischen Reederei mit den ersten internationalen Gästen der Saison anlegen. Am Sonntag ist ein Doppeleinlauf der „Aidamar“ und „Aidasol“ geplant. Bis zum Auslaufen der Schiffe am Abend soll es am Neuen Strom eine Party geben.

Nach aktuellem Stand würden 2023 134 Schiffsanläufe im Ostseebad erwartet. 31 Kreuzfahrtschiffe von 22 internationalen Kreuzfahrtreedereien besuchen demnach in der kommenden Saison Warnemünde. Als letztes werden im Dezember die Kreuzfahrtschiffe „Amera“ und „Spirit of Discovery“ erwartet. Die eigentliche Kreuzfahrtsaison soll den Angaben zufolge schon mit dem Anlauf der „Aidamar“ am 29. enden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern