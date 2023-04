Neues größeres Kranichzentrum in Boddenlandschaft geplant

Groß Mohrdorf (dpa/mv). Ein neues und größeres Besucherzentrum soll künftig Besucher in die bei Kranichen beliebte vorpommersche Boddenlandschaft locken. Das neue internationale Kranichzentrum des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) sei in der Gemeinde Altenpleen (Vorpommern-Rügen) außerhalb des Ortes Günz geplant, teilte das Schweriner Tourismusministerium am Donnerstag mit. Es unterstützt demnach das Vorhaben.

Die rastenden Kraniche zögen jährlich Tausende Besucher an, teilte Staatssekretär Jochen Schulte (SPD) mit. „Den steigenden Besucherzahlen ist das derzeit bestehende Zentrum nicht mehr gewachsen.“ Den Angaben zufolge soll das neue Zentrum multimedial ausgestattet werden, über eine Ausstellungshalle, ein Bistro und einen Shop verfügen und sich auch für Seminare oder etwa die Arbeit mit Schülern eignen. Schwerpunkt sollen die Themen Klimaschutz und Artenvielfalt sein. Das Zentrum soll in unmittelbarer Nähe zu der bestehenden Beobachtungsplattform Kranorama entstehen.

Das Investitionsvolumen wird auf 3,3 Millionen Euro beziffert. Das Wirtschaftsministerium unterstütze das Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit rund 2,7 Millionen Euro.

Entlang der Küste zwischen Barth im Westen und einschließlich Rügen im Osten rasten jährlich Zehntausende Kraniche auf ihrem Weg in ihre Winterquartiere etwa in Spanien und auf ihrem Rückweg etwa nach Skandinavien oder ins Baltikum. Auch im Binnenland von MV sind die Tiere unterwegs. Seit 1996 befindet sich in dem bedeutenden Rastgebiet, der Darß-Zingster-Boddenkette, etwa 14 Kilometer nordwestlich von Stralsund das Nabu-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf.

