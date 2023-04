Hansa Rostock wieder mit Verhoek: Ingelsson fehlt weiter

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim SC Paderborn wieder mit John Verhoek planen. Der Mittelstürmer hat seiner Sperre nach einer Gelb-Roten Karte, die ihn im Heimspiel gegen Holstein Kiel (2:3) zum Zuschauen zwang, abgesessen und dürfte wieder in der Startelf stehen.

„Verhoek ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir hoffen, dass er mal wieder zündet“, sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. In dieser Saison hat der routinierte Niederländer allerdings erst ein Tor geschossen.

In Mittelfeldspieler Svante Ingelsson wird wegen Adduktorenbeschwerden ein Aktivposten indes weiterhin ausfallen. „Er wird wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen“, bestätigte Schwartz. Der 24 Jahre alte Schwede hat in der laufenden Saison einmal getroffen und war an weiteren sechs der insgesamt nur 23 Rostocker Tore beteiligt.

Nach nur einem Sieg aus zehn Spielen in diesem Jahr sind die Rostocker auf den vorletzten Tabellenplatz nun schon vier Punkte hinter dem rettenden 15. Platz. „Wir müssen punkten, egal wie“, sagte Schwartz. Der 56-Jährige hat die anhaltende Talfahrt in seiner knapp einmonatigen Amtszeit auch noch nicht stoppen können. In Magdeburg (0:3) und gegen Kiel setzte es zwei weitere Niederlagen.

Ausgerechnet von den heimstarken Ostwestfalen, die die drittbeste Offensive der Liga stellen, will Schwartz nun die ersten Punkte für seinen neuen Arbeitgeber holen. „Paderborn ist spielstark und torgefährlich. Wir müssen weniger Fehler machen“, sagte der Hansa-Coach. Wichtig sei, „dass man Stabilität hat“. Mit Blick auf die restlichen sieben Saisonspiele meinte Schwartz: „In den sieben Wochen brauchen wir nicht nur viel Physis, sondern auch Psyche.“

