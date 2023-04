Neuer Ausbildungskurs zur Familienhebamme

Für 22 angehende Familienhebammen hat am Donnerstag der jüngste Qualifizierungskurs in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Erstmals finde das Programm in Kooperation mit der Unimedizin Rostock statt, teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin mit. Die Absolventen sind demnach auch als Familien-Gesundheits- und -Kinderkrankenpflegekraft qualifiziert. Sie sollen jungen Eltern, die in irgendeiner Weise belastet sind, im ersten Jahr mit Kind helfen, mit der neuen Situation zurecht zu kommen.