Löhne im privaten Wach- und Sicherheitsdienst einheitlich

Mitarbeiter bei Wach- und Sicherheitsdiensten in Mecklenburg-Vorpommern werden fortan nach einem einheitlichen System entlohnt. Das Wirtschaftsministerium in Schwerin erklärte den Tarifabschluss vom 12. September 2022 auf Antrag der Tarifpartner rückwirkend zum 1. Januar 2023 als allgemeinverbindlich. Damit seien auch die nicht tarifgebundenen Arbeitgeber der Branche nunmehr verpflichtet, die Regelungen anzuwenden, heißt es in der am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.