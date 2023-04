Minister: Land unterstützt Ausbau von General Dynamics

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird das Wehrtechnikunternehmen General Dynamics European Land System-FWW (Neubrandenburg) beim Ausbau seiner Aktivitäten unterstützen. „Wir wollen noch mehr Wertschöpfung nach Neubrandenburg holen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch nach einem Besuch der Firma. Die Tochterfirma eines amerikanischen Konzerns biete tarifgebundene Jobs im verarbeitenden Gewerbe, die wichtig für den Nordosten seien.

Meyer will sich dafür einsetzen, dass an den General-Dynamics-Standorten im Osten von MV im Zuge der neuen Sicherheitspolitik noch mehr Bundeswehrfahrzeuge gewartet und instandgehalten werden. Konkrete Zahlen nannte Meyer nicht.

Der US-Konzern hatte die Firma mit 220 Mitarbeitern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns 2018 übernommen. Dessen Eigentümer hatte sie aus Altersgründen abgegeben. Die Firma gilt als einer der größten auf Militärtechnik spezialisierten Betriebe im Nordosten. Sie wartet Militärfahrzeuge - vom Panzer bis zum Jeep - in Oertzenhof, Pasenow, Strasburg und zweimal in Neubrandenburg. Das europäische Tochterunternehmen hat nach eigenen Angaben rund 2400 Mitarbeiter in Österreich, Tschechien, Deutschland, Spanien und der Schweiz.

