Großvater stirbt bei Brand einer Gartenlaube

Ein 62-Jähriger und sein Hund sind bei einem Feuer in einer Gartenlaube in Glowe auf der Insel Rügen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Sonntag mit seinem Enkel in der Laube übernachtet, als diese am frühen Morgen in Brand geriet. Der 13-Jährige habe sich leicht verletzt retten können und wurde in ein Krankenhaus gebracht.