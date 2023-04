Über 160.000 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft

Die Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Höchststand bei den Beschäftigten erreicht. „Erstmals sind im Land über 160.000 Menschen in der Branche beschäftigt“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag. Mit 21,3 Prozent am Arbeitsmarkt sei der Nordosten in diesem Bereich deutschlandweit Spitzenreiter. In keinem anderen Bundesland gibt es eine derart hohe Beschäftigtenquote. Der bundesdeutsche Durchschnitt liege bei 18,8 Prozent, Schlusslicht sei mit 15,7 Prozent Hamburg.