Mehrere Katzen sterben bei Brand an Tiervereinshaus

Neustrelitz (dpa/mv). Insgesamt zwölf Katzen sind bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Die Tiere waren gemeinsam mit mehr als 40 weiteren Artgenossen in einem Gebäude eines Tierschutzvereins untergebracht, in das in der Nacht zum Montag viel Rauch einzog, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Der Brand habe außerdem einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro hinterlassen.

Den Angaben zufolge stand ein Stapel mit Reifen und Abfall direkt neben dem Vereinshaus in Flammen. Dadurch sei ein Fenster beschädigt worden, durch das der Rauch ins Innere gelangen konnte. Die Katzen starben in der Folge einer Rauchgasvergiftung. Ein Polizeibeamter und drei weitere Katzen mussten nach dem Einsatz aufgrund des Rauches in ärztliche Behandlung. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

