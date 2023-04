Seawolves kassieren Niederlage gegen Frankfurt Skyliners

Die Rostock Seawolves haben ihre erste Chance auf dem Weg zum Ziel Klassenverbleib in der Basketball-Bundesliga vergeben. In der Stadthalle unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held dem Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners am Ostersonntag überraschend klar mit 77:99 (38:42). Mit einem Sieg hätten die Rostocker bei noch sieben ausstehenden Partien den Ligaverbleib sicher gehabt. Bester Werfer war JeQuan Lewis (20 Punkte).