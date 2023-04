19-jähriger Autofahrer mit 1,15 Promille rammt Streifenwagen

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Sonntagmorgen mit 1,15 Promille am Steuer von der Polizei erwischt worden. Zuvor versuchte der 19-Jährige sich der Polizeikontrolle durch schnelles Fahren und das Ausschalten seiner Fahrzeuglichter zu entziehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.