SSC vor Playoff-Start gegen Münster: „Müssen hellwach sein“

Schwerin (dpa/mv). Die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gehen mit einer großen Portion Selbstvertrauen, aber auch mit viel Respekt, in das Auftaktspiel des Playoff-Viertelfinals. Zwar geht der Tabellenzweite als Favorit in die Partie gegen den USC Münster (7.) am Samstag (18.00 Uhr), doch Cheftrainer Felix Koslowski mahnte: „Es ist eine Mannschaft, die gerade im Aufwind ist, auf einem sehr guten Niveau spielt und uns alles abverlangen wird. Wir müssen hellwach sein.“

In der Hauptrunde hatte der SSC vor drei Wochen in Münster mit viel Mühe 3:2 gewonnen. Grund genug für Koslowski, die Erwartungen an sein Team zu dämpfen. Gleichwohl streben die Mecklenburgerinnen an, das Viertelfinal-Duell mit Siegen am Samstag und am darauffolgenden Wochenende in Münster schnellstmöglich für sich zu entscheiden. „Es würde uns im Hinblick auf ein mögliches Halbfinale sicher die Ruhe geben, dass wir uns wieder eine Woche darauf vorbereiten können“, sagte Koslowski. Denn sollte es nach zwei Partien 1:1 stehen, kommt es am 18. April in Schwerin zum dritten Aufeinandertreffen beider Teams.

Dass Schwerin als Pokalsieger in das Viertelfinal-Duell geht, sei hilfreich für das Selbstbewusstsein, meinte der Coach und ergänzte: „Wir wissen, dass wir in wichtigen Spielen gut spielen können. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir entspannt oder satt sind, weil wir den Pokal gewonnen haben. Unser Ziel ist es, ins Halbfinale zu kommen. Und wenn wir das erreicht haben, dann wollen wir ins Finale.“

