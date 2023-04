Brandstiftung Elfjährige stecken mutmaßlich Desinfektionsspender in Brand

Zwei Elfjährige in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben im Eingangsbereich eines Ärztehauses mutmaßlich einen Desinfektionsspender in Brand gesteckt. Demnach brannte der Spender noch während der regulären Öffnungszeiten des Hauses, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf eine schwere Brandstiftung aufgenommen.