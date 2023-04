Mit über drei Promille: Fahrer rutscht in Gegenverkehr

Mit über drei Promille hat sich ein 59-Jähriger in Ueckermünde ans Steuer gesetzt - und einen Unfall verursacht. Er sei am Donnerstagnachmittag sturzbetrunken unterwegs gewesen und in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei am Abend mit. Sein Auto krachte in den Wagen eines 55 Jahre alten Fahrers, drehte sich und kam schließlich zum Stehen.