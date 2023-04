Polizei beschlagnahmt in Brüel zahlreiche Waffen

In Thurow bei Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am Mittwoch bei einer Hausdurchsuchung Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt. „Unter anderem sollen andere Menschen mit Waffen bedroht worden und in der Öffentlichkeit der Gebrauch einer Schusswaffe erfolgt sein“, teilten Landkreis und Polizeipräsidium Rostock in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag mit.