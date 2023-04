Internet-Kriminalität Cyberangriff auf Landes-IT dauert an: LKA erstattet Anzeige

Wegen eines andauernden Hackerangriffs auf Webseiten mehrerer offizieller Stellen in Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern hat das Landeskriminalamt im Nordosten Anzeige erstattet. „Die betroffenen Internetseiten sind wieder online. Der Angriff ist aber nicht beendet“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch in Schwerin. „Unsere Computerspezialisten verzeichnen weiterhin extrem viele Zugriffe auf die Seiten, die offenbar das Ziel haben, diese lahm zu legen.“