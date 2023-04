Eröffnungsfeier für neue Aussichtsplattform Ende April

Mit einer zweitägigen Eröffnungsfeier will das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl die neue Aussichtsplattform oberhalb des Königsstuhls auf Rügen eröffnen. Am 22. April sollen die ersten Besucher den Skywalk „Königsweg“ betreten können, teilte das Nationalpark-Zentrum am Mittwoch mit. Zeitgleich solle auch die modernisierte Ausstellung des Nationalpark-Zentrums wiedereröffnet werden. Für den 22. und 23. April ist ein Programm mit Vorträgen, Musik und kulinarischem Angebot geplant. Am ersten Tag wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.