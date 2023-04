Ehefrau in Barth erstochen: Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht Stralsund wird am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 43-Jährigen wegen Mordes an seiner Frau fortgesetzt. Zum Prozessauftakt am Dienstag hatte sein Verteidiger eine Erklärung vorgetragen, nach der sein Mandant einräumte, sie erstochen zu haben. Er bereue die Tat „zutiefst“ auch mit Blick auf die Folgen für die gemeinsamen Kinder.

Stralsund (dpa/mv). Am Landgericht Stralsund wird am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 43-Jährigen wegen Mordes an seiner Frau fortgesetzt. Zum Prozessauftakt am Dienstag hatte sein Verteidiger eine Erklärung vorgetragen, nach der sein Mandant einräumte, sie erstochen zu haben. Er bereue die Tat „zutiefst“ auch mit Blick auf die Folgen für die gemeinsamen Kinder.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Marokko stammenden Mann Mord aus niederen Beweggründen vor. Er habe am 12. Oktober in der gemeinsamen Wohnung in einer Barther (Vorpommern-Rügen) Asylbewerberunterkunft 35 Mal auf die 38-Jährige eingestochen. Laut Zeugenaussagen soll der Angeklagte unmittelbar nach der Tat davon gesprochen haben, dass seine Frau fremdgegangen sei.

Bekannte des Opfers sagten hingegen aus, dass sie nichts von einer Affäre wüssten. Vielmehr habe sich die Frau schon seit längerem durch ihren misstrauischen Mann bedroht gefühlt.

Laut Staatsanwaltschaft war der Mann vermindert schuldfähig. Er sei positiv auf Alkohol und Kokain getestet worden. Am Mittwoch soll unter anderem ein weiterer Sachverständiger angehört werden. Ein Urteil wird am Mittwoch kommender Woche erwartet. (Az. 21 Ks 1/23)

