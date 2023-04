Programm für Rostocker FiSH-Filmfestival steht

Bei der 20. Auflage des „FiSH - Filmfestivals“ im Rostocker Stadthafen stehen vom 27. bis 30. April in drei Wettbewerben insgesamt 44 Filme auf dem Programm. Im nationalen Wettbewerb Junger Film sind 24 Kurzfilme aus Deutschland zu sehen, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Die jüngste Teilnehmerin sei neun Jahre alt und erzähle in ihrer Animation von den Schwierigkeiten eines Einhorns beim Zugfahren.