Schwesig würdigt Zusammenhalt in Zeit der Corona-Pandemie

Wenige Tage vor dem Ende der letzten Corona-Schutzmaßnahmen hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den engen Zusammenhalt der Bevölkerung in den drei Pandemiejahren gewürdigt. „Mecklenburg-Vorpommern hat in dieser schwierigen Zeit zusammengestanden“, sagte die Regierungschefin am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Die große Mehrzahl der Menschen habe die zum Teil erheblichen Einschränkungen mitgetragen und so maßgeblich dazu beitragen, dass Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sei.