Rostocker Festivalpremiere: „Spielfeld Volkstheater“

Rostock (dpa/mv). Der Sommer am Rostocker Volkstheater ist alles andere als eine ruhige Nebensaison. Für die warmen Monate kündigten die Kulturmacher nicht nur ein neues Theater-Festival für und mit jungen Menschen aus Rostock an. Der „Volkstheatersommer 2023“ wartet in einer Werfthalle zudem mit zwei Musicals, eines davon in Uraufführung, einer Operette und zwei Philharmonischen Konzerten auf. Insgesamt sind in Halle 207 auf der alten Neptunwerft über 30 Veranstaltungen geplant. Auch das Große Haus und das Ateliertheater sind Spielstätten.

„Mit dem „Spielfeld Volkstheater“ starten wir ein neues Format, das künftig jedes Jahr als Höhepunkt vor den großen Ferien das Theater und die Jugend der Stadt zusammenführt“, betonte Intendant Ralph Reichel am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts, für das Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) die Schirmherrschaft übernahm. Die Proben für die Auftaktveranstaltung „Herr der Fliegen“ nach dem Roman-Klassiker von William Golding laufen mit 22 jungen Leuten bereits seit September 2022. Premiere ist am 11. Mai.

„Wir gehen jetzt in zwei Wochen in die heiße Phase“, sagte Dramaturg Arne Bloch. Das Stück sei prädestiniert dafür, es mit jungen Menschen auf die Bühne zu bringen. Kröger verwies auf die große Bedeutung digitaler Medien im Leben junger Menschen. „Mit dem „Spielfeld Volkstheater“ sollen Erfahrungen möglich gemacht werden, auch analoge Formen der Kommunikation wieder zu entdecken. Dafür brauchen wir junges, frisches Theater.“ Ab 12. Mai gibt es im Ateliertheater das Stück „Siri! Wer bin ich“ und ab 17. Mai „Amerika“ (Franz Kafka).

Beim „Volkstheatersommer 2023“ öffnet die Halle 207 zum siebten Mal in Folge ihre Tore. Am 27. Mai wird das Musical „Heat Wave“ mit Hits der frühen 1980er Jahre vor dem Hintergrund der „bunten Insel West-Berlin“ wieder aufgenommen. Ab 26. August folgt die Uraufführung des Musicals „Alive!“, das 1989 auf der anderen Seite der Mauer spielt, wo sich auf den Straßen der Protest organisiert. Freunde der klassischen Musik kommen bei zwei Philharmonischen Konzerten an jeweils drei Abenden im Juni und September auf ihre Kosten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern