Frau in Barth erstochen: Mordprozess gegen Ehemann beginnt

Am Landgericht Stralsund muss sich ab Dienstag (9.00 Uhr) ein 43-Jähriger wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Oktober seine Frau in einer Asylbewerberunterkunft in Barth (Vorpommern-Rügen) erstochen zu haben. Der Mann soll aus Eifersucht mehr als 30 Mal auf die 38-Jährige eingestochen haben. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil der Beschuldigte mit viel Blut an der Kleidung in der Stadt gesehen worden war.