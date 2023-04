Gesundheit Staatliches Corona-Impfen auch in Vorpommern-Rügen beendet

Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen hat das Corona-Impfzentrum mittlerweile zu. Nach 811 Tagen habe die Einrichtung bereits Mitte März geschlossen, teilte der Landkreis am Montag mit. Seit dem 27. Dezember 2020 seien über Angebote des Landkreises mehr als 208.000 Impfdosen verabreicht worden - zu Spitzenzeiten weit über 10.000 Impfungen in der Woche. Der Start sei noch von extremen Impfstoffmangel und hoher Nachfrage geprägt gewesen. Am Ende sei dann ausreichend Serum vorhanden und die Nachfrage gering gewesen.