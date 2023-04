Nach dem Feuer in einer Garage in Greifswald ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Der Schuppen sei in der Nacht zu Montag vollständig abgebrannt, teilte die Polizei mit. Demnach waren ein Auto, ein Motorrad und ein Boot darin. Der Schaden wird auf mindestens 25 000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein technischer Defekt unwahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen.