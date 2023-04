GEW sieht Nachholbedarf bei Lehrerbesoldung

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert angesichts des wachsenden Lehrerbedarfs in Mecklenburg-Vorpommern eine bessere Bezahlung der Pädagogen im Land. „Alle unsere gemeinsamen guten Bemühungen, um mit dem Bildungspakt mehr Fachkräfte zu gewinnen, werden keine Früchte tragen, wenn wir in der Besoldung der Lehrkräfte Schlusslicht bleiben“, warnte GEW-Landeschef Nico Leschinski am Montag in Schwerin.

Schwerin (dpa/mv). Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert angesichts des wachsenden Lehrerbedarfs in Mecklenburg-Vorpommern eine bessere Bezahlung der Pädagogen im Land. „Alle unsere gemeinsamen guten Bemühungen, um mit dem Bildungspakt mehr Fachkräfte zu gewinnen, werden keine Früchte tragen, wenn wir in der Besoldung der Lehrkräfte Schlusslicht bleiben“, warnte GEW-Landeschef Nico Leschinski am Montag in Schwerin.

Er verwies auf den Ende voriger Woche veröffentlichten Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Demnach erhielten Lehrkräfte in der Besoldungsgruppe A13 in Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger als ihre Kollegen in den anderen Nordländern. Im bundesweiten Vergleich liege der Nordosten auf dem viertletzten Platz, so Leschinski.

Zwar scheine der Einkommensabstand etwa zu Hamburg auf den ersten Blick nicht besonders hoch, doch übten größere Städte ohnehin einen besonderen Reiz auf Lehramtsabsolventen aus. „Es ist kein Geheimnis, dass die Stellenbesetzung im städtischen Raum viel leichter fällt, als in den ländlichen Räumen. Gerade junge Lehrkräfte in der Familienaufbauphase prüfen dabei nicht nur die eigenen Chancen, sondern auch die ihrer jeweiligen Partner oder Partnerinnen“, erklärte Leschinski.

Wenn Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb der Bundesländer um gut ausgebildete Fachkräfte bestehen wolle, müsse die Landesregierung in Schwerin ihr finanzielles Engagement deutlich erhöhen und den Lehrkräften „den sprichwörtlichen roten Teppich“ ausrollen. Denn der Einstellungsbedarf sei auch in den kommenden Jahren hoch, argumentierte der Gewerkschafter.

Laut Bildungsministerium haben sich die bisherigen Bemühungen des Landes bereits ausgezahlt. Mit der Einstellung von 967 Lehrerinnen und Lehrern sei im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt worden, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Damit seien fast 100 Lehrkräfte mehr in den Landesdienst übernommen worden, als in der gleichen Zeit ausschieden. Zwischen 2018 und 2021 seien jährlich rund 700 Lehrkräfte eingestellt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern