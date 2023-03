Landwirte müssen Lehrlinge mit höheren Löhnen locken

Bauern im Nordosten müssen im Wettstreit um Firmennachwuchs nach Arbeitgeberangaben künftig höhere Vergütungen anbieten. Gründe dafür seien die kürzlich beschlossene Angleichung der Löhne zwischen Ost und West für Agrar-Beschäftigte sowie neue gesetzliche Grundlagen, sagte Marco Gemballa vom Arbeitgeberverband Land- und Forstwirtschaft MV am Donnerstag auf dem Bauerntag in Linstow. Die Branche sei damit 33 Jahre nach der Wiedervereinigung die erste in Deutschland mit einheitlicher Bezahlung.