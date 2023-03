Bei Erkundungs- und Beräumungsarbeiten ist in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger hat zwei Zünder und liegt auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots an der Müritz, wie ein Sprecher des zuständigen Amtes Röbel am Donnerstag sagte. Die Bundeswehr hatte das Depot aufgegeben. Die Gemeinde lässt es im Rahmen von sogenannter Konversion beräumen, damit Käufer es später nutzen können.

Eine Warnleuchte steht an einem abgesperrten Bereich auf einer Straße.

Notfälle Wieder 250-Kilo-Weltkriegsbombe in Rechlin gefunden

Rechlin (dpa/mv). Bei Erkundungs- und Beräumungsarbeiten ist in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger hat zwei Zünder und liegt auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots an der Müritz, wie ein Sprecher des zuständigen Amtes Röbel am Donnerstag sagte. Die Bundeswehr hatte das Depot aufgegeben. Die Gemeinde lässt es im Rahmen von sogenannter Konversion beräumen, damit Käufer es später nutzen können.

Der Kampfmittelräumdienst wird den Blindgänger amerikanischer Bauart Anfang April begutachten und danach festlegen, wann entschärft oder die Bombe anderweitig schadlos gemacht wird, sagte der Sprecher. Ein unmittelbare Gefahr gehe Experten zufolge nicht davon aus, das Gelände ist weiträumig abgesperrt.

Zwischen Rechlin und Mirow befand sich im Zweiten Weltkrieg eine große Erprobungsstelle der deutschen Luftwaffe mit Hunderten Beschäftigten, die mehrfach bombardiert worden war. In den letzten Monaten waren dort und in Lärz am Flugplatz mehrfach ähnliche Bombenblindgänger gefunden und entschärft worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern