375 Kilogramm ungekühlte Lebensmittel entdeckt

Auf der Autobahn 24 ist bei einer Verkehrskontrolle ein Transporter erwischt worden, in dem sich 375 Kilogramm ungekühlter Lebensmittel befanden. Es habe sich um Geflügel und Meeresfrüchte gehandelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ware sollte den Erkenntnissen zufolge an Kleinimbisse in der Region geliefert werden.