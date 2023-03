Verband: Kurzfristig 600 Wohnungen durch Regierungsprogramm

Mit dem Programm der Landesregierung zur Instandsetzung leerstehender Wohnungen könnten laut Branchenverband binnen eines halben Jahres rund 600 Einheiten zur Verfügung stehen. Das sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er berief sich dabei auf eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen. Die Landesregierung hatte am Montag ein Sonderprogramm zur Instandsetzung von Wohnungen angekündigt, um Wohnraum etwa für Schutzsuchende zu schaffen. Wohnungsunternehmen können demnach mit bis zu 5000 Euro je Wohnung unterstützt werden.

Hamburg/Schwerin (dpa/mv). Mit dem Programm der Landesregierung zur Instandsetzung leerstehender Wohnungen könnten laut Branchenverband binnen eines halben Jahres rund 600 Einheiten zur Verfügung stehen. Das sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er berief sich dabei auf eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen. Die Landesregierung hatte am Montag ein Sonderprogramm zur Instandsetzung von Wohnungen angekündigt, um Wohnraum etwa für Schutzsuchende zu schaffen. Wohnungsunternehmen können demnach mit bis zu 5000 Euro je Wohnung unterstützt werden.

Breitner begrüßte die zugesagte Unterstützung. Die Landesregierung reagiere damit pragmatisch auf die großen Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen, erklärte er laut Mitteilung. Er sei sicher, dass so die größte Not gelindert werden könne und noch viel mehr Flüchtlinge in MV ein Dach über dem Kopf bekämen. Breitner mahnte, das vom Land zugesagte Geld müsse nun rasch und unbürokratisch ausgezahlt werden, damit die Unternehmen umgehend die Wohnungen herrichten könnten.

