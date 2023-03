Autos stoßen an Kreuzung zusammen: Zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Die Fahrzeuge waren an einer Kreuzung zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Sowohl die schwer verletzte 45-Jährige als auch der leicht verletzte 30-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Beamten am Dienstag von einem Vorfahrtsfehler aus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.