Peene-Klappbrücke wieder freigegeben: Experten sollen kommen

Blick auf die Peene-Klappbrücke in Demmin. Der ungewöhnlich feststeckende Stahlbolzen an der Peene-Brücke in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte)ist erneuert worden.

Demmin (dpa/mv). Die Sanierung der Peene-Klappbrücke in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) braucht nun sogar einen dritten Anlauf. Wie ein Sprecher des Rostocker Landesamtes für Verkehr am Montag sagte, ist die Kahldenbrücke mit der Bundesstraße 110 nach zwei Wochen Teilsperrung wieder frei befahrbar. Allerdings konnte bisher nur einer der beiden massiven Stahlbolzen, die die schweren Hubstangen an Nord- und Südseite halten, erneuert werden. Die Klappbrücke startet ab 1. April den Saisonbetrieb mit viermal täglicher Öffnung, damit größere Schiffe auch wieder den Peene-Fluss passieren können.

Ein Lagerschaden an der Nordseite hatte die Fachleute bereits im Herbst 2022 ins Grübeln gebracht. Ein erster Erneuerungsversuch wurde abgebrochen, denn der zwölf Zentimeter starke Stahlbolzen auf einer Seite war extrem fest und nicht herauszubekommen. Beim zweiten Versuch im März musste eine zusätzliche Fachfirma den schweren Bolzen aufbohren, so dass die Arbeiten länger dauerten als geplant. Falls an der Südseite ähnliche Probleme auftauchten, wäre der Saisonstart in Gefahr, hieß es. Die Spezialisten, die zuletzt geholfen hatten, stünden nun aber nicht zur Verfügung.

Deshalb wollte das Landesamt kein Risiko eingehen. Man plane einen dritten Sanierungsabschnitt im Herbst 2023 oder im Frühjahr 2024 für die Südseite, sagte der Sprecher. Für die Erneuerung der Zugstangen samt Lager sind rund 390.000 Euro veranschlagt.

