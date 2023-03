Drei Motorräder bei Garagenbrand zerstört

Bei einem Garagenbrand im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind mehrere Motorräder zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in Strasburg niemand, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand am Sonntagabend schnell unter Kontrolle bringen können. Im Garagenkomplex wurden zwei Mopeds und einem Motorrad auch Werkzeuge zerstört. Nach Angaben der Polizei könnte der Brand durch Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen entstanden sein. Sie schätzte den Sachschaden auf 10.000 Euro.