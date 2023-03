Sondersitzung zu Geflüchteten-Unterbringung in Greifswald

In einer Sondersitzung will die Greifswalder Bürgerschaft am Montag (19.00 Uhr) über die Unterbringung von Geflüchteten in der Hansestadt entscheiden. In der engeren Auswahl stehen fünf städtische Grundstücke. Nach massivem Widerstand gegen Pläne für eine Containeranlage mit 500 Plätzen haben sich Stadt und Landkreis darauf verständigt, dass maximal 200 Menschen pro Standort untergebracht werden sollen. Ob und welche Grundstücke dem Landkreis angeboten werden, soll am Montag entschieden werden.