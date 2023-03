Seawolves-Coach kritisiert Leistung gegen Würzburg

Nach dem verpassten Sieg gegen die Würzburg Baskets im Rennen um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves die Angriffsleistung auf den Prüfstand gestellt. „Ich denke, dass er am Ende verdient für Würzburg war, weil es uns nicht gelungen ist, offensiv so zu spielen, wie wir wollten“, sagte Cheftrainer Christian Held nach dem 72:76 (38:36) gegen den direkten Konkurrenten am Samstagabend vor 4082 Zuschauern in der Stadthalle.